Mersin'de yağmurdan etkilenen kamyonette yangın çıktı
İHA

Yurt genelinde yağışlı havalar etkisini sürüdürüyor.

Şiddetli yağmur kazaları da beraberinde getirirken, araçların motor kısmında da tehlikeye yol açıyor.

Mersin'de Antalya D-400 karayolu üzerinde sağanak yağış esnasında seyir halinde olan kapalı kasa kamyonetten duman çıkmaya başladı.

İhbardan dönen itfaiye ekibi söndürdü

Sürücünün aracı durdurduğu esnada, bir ihbardan dönen itfaiye ekibi dumanları görerek müdahalede bulundu.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle araçtaki söndürüldü.

Hasar gören aracın çekilmesiyle karayolunda trafik akışı yeniden sağlandı.

Mersin'de yağmurdan etkilenen kamyonette yangın çıktı
Mersin'de yağmurdan etkilenen kamyonette yangın çıktı