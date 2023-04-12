Mersin'de yağmurdan etkilenen kamyonette yangın çıktı

İHA
Yurt genelinde yağışlı havalar etkisini sürüdürüyor.
Şiddetli yağmur kazaları da beraberinde getirirken, araçların motor kısmında da tehlikeye yol açıyor.
Mersin'de Antalya D-400 karayolu üzerinde sağanak yağış esnasında seyir halinde olan kapalı kasa kamyonetten duman çıkmaya başladı.
İhbardan dönen itfaiye ekibi söndürdü
Sürücünün aracı durdurduğu esnada, bir ihbardan dönen itfaiye ekibi dumanları görerek müdahalede bulundu.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Hasar gören aracın çekilmesiyle karayolunda trafik akışı yeniden sağlandı.