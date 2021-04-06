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    Mersin'de yaktığı çalılar canından etti

    Mersin'in Anamur ilçesinde zeytin bahçesindeki çalıları yakmaya çalışırken alevlerin içinde kalan 80 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.
    • AA
    • 06.04.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 16:50
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    Mersin'de yaktığı çalılar canından etti

    Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Durdu Aysu, Kaşdişlen Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde bulunan çalıları yakmaya çalıştı.

    Bu sırada yaşlı kadının alevlerin içinde kaldığını gören çevredekiler, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise Aysu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Durdu Aysu'nun cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.

    Durdu Aysu

    Durdu Aysu

    Durdu Aysu

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