Mersin'de yan bakma kavgası can aldı

Tarsus'ta yan bakma kavgasında 18 yaşındaki Emircan D. pompalı tüfekle Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı'yı öldürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeşil Mahalle'de anlamsız yan baktın kavgası, 2 gencin canına mal olurken 18 yaşında bir hayatı da parmaklıklar arkasına gönderdi.

Sokakta karşı karşıya gelen 2 grup arasında, 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

Pompalıyla vurdu

Çıkan kavgada Emircan D., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı'ya ateş açtı.

2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Emircan D. olay yerinden kaçtı.

2 kişi hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım ile Davarcı, burada hayatını kaybetti.

Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Kaçan Emircan D. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.





