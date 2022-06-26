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    Mersin'de yan bakma kavgası can aldı

    Tarsus'ta yan bakma kavgasında 18 yaşındaki Emircan D. pompalı tüfekle Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı'yı öldürdü.
    • 26.06.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 11:10
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    Mersin'de yan bakma kavgası can aldı

    Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeşil Mahalle'de anlamsız yan baktın kavgası, 2 gencin canına mal olurken 18 yaşında bir hayatı da parmaklıklar arkasına gönderdi.

    Sokakta karşı karşıya gelen 2 grup arasında, 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

    Pompalıyla vurdu

    Çıkan kavgada Emircan D., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı'ya ateş açtı.

    2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, Emircan D. olay yerinden kaçtı.

    2 kişi hastanede hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım ile Davarcı, burada hayatını kaybetti.

    Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Kaçan Emircan D. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin de yan bakma kavgası can aldı #1

    Mersin de yan bakma kavgası can aldı #2


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