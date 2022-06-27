Petrol
109.39
0.27%
Euro
17.6949
-0.74%
Dolar
16.7147
-1.01%
Altın
986.55
-0.56%
Borsa
2533
-0.82%
Bitcoin
358.740
-1.05%
BTXN Coin
7.00
-5.78%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Mersin’de ‘yan baktın’ cinayeti: 2 katil zanlısı tutuklandı

    “Yan bakma” meselesi yüzünden 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. 3 şüpheli ise serbest kaldı.
    • 27.06.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin’de ‘yan baktın’ cinayeti: 2 katil zanlısı tutuklandı

    Mersin’in Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi'nde Ender Yıldırım (22) ile Bünyamin Davarcı (23), daha önce aralarında husumet olan A.S, E.D, E.D, E.D, A.C.Y. “yan bakma” meselesi yüzünden tartıştı.

    Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, ilerleyen saatlerde aynı yerde yine karşılaştı.

    İki genç de kurtarılamadı

    Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak yaralandı.

    Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

    Mersin’de ‘yan baktın’ cinayeti: 2 katil zanlısı tutuklandı #1

    Biri 17 yaşında iki katil zanlısı tutuklandı

    Polis ekipleri, olayla ilgili A.T, E.D, E.D, E.D. ve A.C.Y'yi gözaltına aldı.

    İHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü savcılıkça serbest bırakıldı.

    E.D. (17) ile A.T. (22) ise tutuklandı.


    İlginizi Çekebilir

    BDDK'nın kararı doları düşürdü
    Ekonomi

    BDDK'nın kararı doları düşürdü

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Gaziantep’te hakeme saldırı
    Futbol

    Gaziantep’te hakeme saldırı

    Görüş Bildir