Mersin’de ‘yan baktın’ cinayeti: 2 katil zanlısı tutuklandı

“Yan bakma” meselesi yüzünden 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. 3 şüpheli ise serbest kaldı.

Mersin’in Tarsus ilçesi Yeşil Mahallesi'nde Ender Yıldırım (22) ile Bünyamin Davarcı (23), daha önce aralarında husumet olan A.S, E.D, E.D, E.D, A.C.Y. “yan bakma” meselesi yüzünden tartıştı.

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, ilerleyen saatlerde aynı yerde yine karşılaştı.

İki genç de kurtarılamadı

Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Biri 17 yaşında iki katil zanlısı tutuklandı

Polis ekipleri, olayla ilgili A.T, E.D, E.D, E.D. ve A.C.Y'yi gözaltına aldı.

İHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü savcılıkça serbest bırakıldı.

E.D. (17) ile A.T. (22) ise tutuklandı.