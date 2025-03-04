Mersin'de yanan araç kullanılamaz hale geldi

İHA
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Işıklar bölgesinde yürekleri ağza getiren bir yangın meydana geldi.
M.E.'nin kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekti.
ALEVLER ARACI SARDI
Bir anda aracın büyük bölümünü alevler sardı.
Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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