Mersin'de yangın soğutma çalışmasında 4 kişi hayatını kaybetti Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangının soğutma çalışması sırasında tavanın çökmesi sonucu biri itfaiye eri 4 kişi yaşamını yitirdi.

AA

Mersin Sanayi Sitesi'ndeki mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve ilçe belediyelerine ait arazözler de destek verdi.

Soğutma çalışmasında tavan çöktü

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü.

Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine yangın yerindeki bazı ekipler duruma müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın (30) cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı.

4 kişi hayatını kaybetti

Yıkıntılar arasında 4 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışmasını sürdürdü.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu sabah saatlerinde 3 işçinin de cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. İş yeri içerisinde olduğu değerlendirilen 1 işçiye ulaşmak için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

İş makineleriyle yapılan çalışmalara AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Akdeniz Belediyesi ekipleri katılıyor.