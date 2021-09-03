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    Mersin’de yaş meyve ve sebze halinde yangın

    Yaş meyve ve sebze halinin ardiye bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 08:44
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    Mersin’de yaş meyve ve sebze halinde yangın

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, yaş sebze ve meyve halinin ardiyeler bölümünde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevleri gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü.

    Yangın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

    Mersin’de yaş meyve ve sebze halinde yangın #1

    Mersin’de yaş meyve ve sebze halinde yangın #2

    Mersin’de yaş meyve ve sebze halinde yangın #3

    Mersin’de yaş meyve ve sebze halinde yangın

    Yaş meyve ve sebze halinin ardiye bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, yaş sebze ve meyve halinin ardiyeler bölümünde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevleri gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü.

    Yangın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

    Mersin’de yaş meyve ve sebze halinde yangın Yaş meyve ve sebze halinin ardiye bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Mersin'in Tarsus ilçesinde, yaş sebze ve meyve halinin ardiyeler bölümünde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İNCELEME BAŞLATILDI Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

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