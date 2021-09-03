Mersin'in Tarsus ilçesinde, yaş sebze ve meyve halinin ardiyeler bölümünde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Mersin’de yaş meyve ve sebze halinde yangın

Yaş meyve ve sebze halinin ardiye bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yaş sebze ve meyve halinin ardiyeler bölümünde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı

Mersin’de yaş meyve ve sebze halinde yangın Yaş meyve ve sebze halinin ardiye bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Mersin'in Tarsus ilçesinde, yaş sebze ve meyve halinin ardiyeler bölümünde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İNCELEME BAŞLATILDI Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı