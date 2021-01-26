Mersin’de yaşa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklu

Yasa dışı bahis operasyonuyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyon düzenledi.

Kentte yasa dışı bahis oynatıldığı üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırmada Erdemli, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde 9 şüphelinin adresini tespit etti.

Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçen hafta 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 11 cep telefonu, 1 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 13 sim kart, 41 banka kartı, 1 banka hesap dekontu, 265 bin TL tutarında borç senedi, 8 bin TL bahisten kazanıldığı düşünülen nakit para, 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

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8'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, yasa dışı bahis oynatmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi.

6'SI TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.