Mersin'de yasa dışı bahis oynatarak borçlandıran çete yakalandı
DHA

Yurt genelinde yürütülen operasyonlara dolandırıcılara geçit verilmiyor.

Yapılan başarılı operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Başlatılan operasyonlarla ülke huzurunu bozarak dolandırıcıları ağlarına düşürmeye çalışan şahıslara yönelik yeni bir operasyon yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 18 şüpheliyi tespit etti.

Borç karşılığında borçlandırdılar

Çete, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdı.

Öte yandan karşılığı zorla senet imzalatıldığı ve borcunu ödeyemeyenlerin ise gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti.

Mersin'de yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 18 gözaltı #1

18 kişi gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Suç unsurları tespit edildi

Adreslerde arama yapan ekipler 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 1 harddisk, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 2 tabanca, 12 tapu senedi, 100 boş senet ve yasa dışı bahisten elde edilen 217 bin TL, döviz ve altın ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

66 milyon 234 bin TL haksız kazanç tespit edildi

Yürütülen soruşma kapsamında yakalanan şüphelilerin, bu zamana kadar 66 milyon 234 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilirken sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Mersin'de yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 18 gözaltı #2