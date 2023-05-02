Mersin'de yasa dışı bahis oynatarak borçlandıran çete yakalandı İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdığı ve zorla senet imzalatarak, ödeyemeyenlerin gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiği belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

DHA

Yurt genelinde yürütülen operasyonlara dolandırıcılara geçit verilmiyor.

Yapılan başarılı operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Başlatılan operasyonlarla ülke huzurunu bozarak dolandırıcıları ağlarına düşürmeye çalışan şahıslara yönelik yeni bir operasyon yapıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 18 şüpheliyi tespit etti.

Borç karşılığında borçlandırdılar

Çete, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdı.

Öte yandan borç karşılığı zorla senet imzalatıldığı ve borcunu ödeyemeyenlerin ise gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti.

18 kişi gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Suç unsurları tespit edildi

Adreslerde arama yapan ekipler 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 1 harddisk, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 2 tabanca, 12 tapu senedi, 100 boş senet ve yasa dışı bahisten elde edilen 217 bin TL, döviz ve altın ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

66 milyon 234 bin TL haksız kazanç tespit edildi

Yürütülen soruşma kapsamında yakalanan şüphelilerin, bu zamana kadar 66 milyon 234 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilirken sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.