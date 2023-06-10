Mersin'de yaşlı kadın sokak köpeğinin saldırısına uğradı Köpeklerin saldırısı sonrası bilgi veren yaşlı kadının oğlu Arif Özgür, "Sokakta gezen Kangal cinsi köpeğin saldırması sonucu annem yaralandı. Annem hastaneye götürüldü, acildeki doktor gerekli müdahaleyi yaptı, ilaç verdi" dedi.

Sokak köpekleri vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Bir olayda Mersin'de meydana geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Koyunca Mahallesi Cezaevi sokakta yaşayan 77 yaşındaki Neriman Özgür, kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Elinden ısırılan kadını köpekten komşuları kurtararak hastaneye gönderdi. Hastanede tedavisi yapılan yaşlı kadın taburcu edilerek evine döndü.

Köpek yakalandı, yaşlı kadın acile götürüldü

Köpeğin daha önce aynı sokakta oturan bir başka kadına saldırdığı öğrenildi. Köpeğin kendine saldırdığını anlatan Neriman Özgür, çok korktuğunu ifade etti.

Olayla ilgili bilgi veren yaşlı kadının oğlu Arif Özgür " Sokakta gezen Kangal cinsi köpeğin saldırması sonucu annem yaralandı. Annem hastaneye götürüldü, acildeki doktor gerekli müdahaleyi yaptı, ilaç verdi" dedi.

Aynı köpeğin daha önce komşularından birine de saldırdığını aktaran Özgür, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu köpeğin götürülmesini isteyerek, Erdemli'nin de sokak köpeklerinden arındırılmasını talep etti.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de, köpeği yakalamak için 2 gün uğraştı. Bir kaç defa aparat aracılığı ile yakalanan ancak kurtulan köpek daha veteriner gözetiminde yakalandı.

Yakalanan köpek ekipler tarafından barınağa götürüldü.