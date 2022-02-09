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    Mersin'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı

    İzmir-Batman seferini yapan yolcu otobüsünün tıra çarpması oluşan kazada 1 yolcu hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 09:07
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    Mersin'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde H.S.'nin kullandığı bir tır, henüz bilinmeyen nedenle Karakütük mevkiinde kaza yaptı.

    YOLCU TAŞIYAN OTOBÜS TIRA ÇARPTI

    Aşırı yağış ve sisin görüş açısını daralttığı bölgede, İzmir-Batman seferini yapan A.O.’nun kullandığı yolcu otobüsü, tıra çarptı.

    Gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucunda yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 acil, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

    1 ÖLÜ, 13 YARALI

    Kazada tırda yolcu olarak bulunan M.H.S. isimli şahıs hayatını kaybetti. Her iki şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

    Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Mersin de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı #1

    Mersin de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı #2


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