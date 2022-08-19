Mersin'de zabıta kıyafetiyle kendini kamufle eden Afgan kaçak yakalandı

Mersin'de zabıta kıyafetiyle kendini kamufle eden Afgan kaçak yakalandı

Tarsus'ta yabancı uyruklu şahsın zabıta kıyafetiyle dolaştığı ihbarı oyunu ortaya çıkardı. Üniformayla ülkeye kaçak şekilde giren Afgan sınır dışı edilecek.

Türkiye'de kaçak göçmen sorunu devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda, zabıta üniforması giyen bir şahıs dikkat çekti.

Yabancı uyruklu olabileceği düşünülen şahıs, zabıta ekiplerine bildirildi.

Afganistanlı kaçak olduğu belirlendi

Bölgeye gelen ekipler, şüphelinin Afganistan uyruklu S.M. olduğunu tespit etti.

S.M., Tarsus Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Üzerinden çıkan fazla sayıda SIM kartı ve üniformaya el konuldu

Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 20’li yaşlardaki S.M.'nin üzerinden cep telefonu ve çok sayıda SIM kartı bulundu. Şüphelinin üzerindeki resmi üniformaya da el konuldu.

Kaçak, sınır dışı edilecek

S.M. hakkında adli ve idari işlemler yapılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlatıldı.