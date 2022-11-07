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- Mersin'deki akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı
Mersin'deki akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı
Akaryakıt istasyonundan çıkarken alev alan motosiklet, çalışanlar tarafından söndürüldü. Olay sırasında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.
- 07.11.2022 - 15:48
- Güncelleme : 07.11.2022 - 16:24
Mersin’in Aydıncık ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda 2 kişinin yakıt aldığı motosiklet, çıkışta alev aldı.
DHA’nın haberine göre alevler motosikleti sararken, çalışanlar yangına müdahale etti.
Panik anları kamerada
Kısa sürede söndürülen yangın panik yaratırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, motosikletin akaryakıt aldıktan sonra alt kısmından yanmaya başladığı, alevleri gören çalışanların yangın tüpünü alarak koştuğu görülüyor.
Mersin'deki akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı VİDEO