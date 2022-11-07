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    Mersin'deki akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı

    Akaryakıt istasyonundan çıkarken alev alan motosiklet, çalışanlar tarafından söndürüldü. Olay sırasında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 07.11.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 16:24
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    Mersin'deki akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı

    Mersin’in Aydıncık ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda 2 kişinin yakıt aldığı motosiklet, çıkışta alev aldı.

    DHA’nın haberine göre alevler motosikleti sararken, çalışanlar yangına müdahale etti.

    Panik anları kamerada

    Kısa sürede söndürülen yangın panik yaratırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, motosikletin akaryakıt aldıktan sonra alt kısmından yanmaya başladığı, alevleri gören çalışanların yangın tüpünü alarak koştuğu görülüyor.

    Mersin'deki akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı VİDEO

    Mersin deki akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı #1

    Mersin deki akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı #2

    Mersin deki akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı #3

    Mersin deki akaryakıt istasyonunda motosiklet alev aldı #4


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