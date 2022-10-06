Alman vatandaşlara kendilerini devlet memuru olarak tanıtarak dolanrımaya çalışırken 'nitelikli dolandırıcılık' suçuyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 12 tanesi tutuklandı.

Mersin merkezli kurulan çağrı merkezleriyle Alman vatandaşların korku rüyası olan dolandırıcı çete Asayiş Daire Başkanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından takibe alındı.

Ekipler, 'nitelikli dolandırıcılık' yapan şüphelileri süre hem fiziki hem de teknik takibe alarak, 41 şüpheliyi belirledi.

1 Ekim'de eş zamanlı olarak yapılan Mersin merkezli operasyonlarda İzmir, İstanbul, Trabzon, Antalya ve Denizli'de 31 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'deki Alman dolandırıcısı çeteye 12 tutuklama VİDEO

Birçok nakit para ve suç aleti bulundu

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 2 tabanca, 51 fişek, 500 bin değerinde döviz, 800 bin lira değerinde ziynet eşyası, 21 laptop ile 47 çeşitli markalarda cep telefonuna el konuldu.

Almanya'da suça karışan kişiler Türkiye'de çete üyesi oldu

Şüphelilerin kentin farklı yerlerine çağrı merkezleri kurdukları, sık sık da yakalanmasınlar diye adres değiştirdikleri tespit edildi. Özellikle Almanya'da olaylara karışan ve iyi Almancası olan kişileri Türkiye'ye getiren çetenin çağrı merkezlerinde bilgisayara kurdukları özel bir program üzerinden Almanya'da yaşayan insanları arayarak kendilerini kamu görevlisi ve bankacı diye tanıtarak para istedikleri belirlendi.

500 lira mal varlıklarına el konuldu

Yine örgüt adına çalışan Almanya'daki kuryelerin de mağdur vatandaşların yanına giderek paraları ve ziynet eşyalarını aldığı, bunları örgüt lideri ve yöneticilerine getirdiği ortaya çıktı.

500 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu Şahıslarla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da hazırlanırken, dolandırıcılık rakamları rapora yansıdı.

12 şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete lideri H.Ç. ile G.Ö., M.Ç., A.Y., S.Ö., R.P., O.U., K.R., N.E., K.U., A.T. ve T.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi verildi. 8 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 10 şahıs da adli kontrol şartıyla salıverildi.