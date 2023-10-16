Mersin'deki batan teknede bulunan 2 kişi kurtuldu Erdemli ilçesinde kayalıklara çarpan tekne batarken, kaptan ve yanındaki kişi botla ayrıldı. Tekne ise vinçle denizden çıkarıldı.

DHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde panik anları yaşandı.

Yat Limanı girişinde kaptanlığını A.Y.'nin yaptığı ABD bayraklı 'Lotus' isimli yelkenli teknenin motoru durdu.

Kayalıklara çarpan tekne battı

Rüzgarla birlikte sürüklenen tekne, kayalıklara çarparak hasar aldı, ardından da küçük bir bölümü su yüzeyinde kalacak şekilde battı. Kaptan A.Y. ve yanındaki kişi, botla tekneden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yöredeki balıkçılarla birlikte tekneyi kıyıya çekmek için çalışma başlattı.

Vinçle denizden çıkarıldı

Dalgıçlardan birinin halat bağladığı tekne, balıkçı teknesiyle çekilerek yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Erdemli balıkçı barınağına getirilip, vinçle denizden çıkarıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)