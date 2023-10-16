Mersin'deki batan teknede bulunan 2 kişi kurtuldu

DHA
Mersin'in Erdemli ilçesinde panik anları yaşandı.
Yat Limanı girişinde kaptanlığını A.Y.'nin yaptığı ABD bayraklı 'Lotus' isimli yelkenli teknenin motoru durdu.
Kayalıklara çarpan tekne battı
Rüzgarla birlikte sürüklenen tekne, kayalıklara çarparak hasar aldı, ardından da küçük bir bölümü su yüzeyinde kalacak şekilde battı. Kaptan A.Y. ve yanındaki kişi, botla tekneden ayrıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yöredeki balıkçılarla birlikte tekneyi kıyıya çekmek için çalışma başlattı.
Vinçle denizden çıkarıldı
Dalgıçlardan birinin halat bağladığı tekne, balıkçı teknesiyle çekilerek yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Erdemli balıkçı barınağına getirilip, vinçle denizden çıkarıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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