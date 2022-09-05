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    Mersin’deki cenazede akrabaların kavgası: 3 şüpheli tutuklandı

    Mezarlıkta husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı. Polisin müdahale ettiği kavga ile ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.
    • 05.09.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 13:00
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    Mersin’deki cenazede akrabaların kavgası: 3 şüpheli tutuklandı

    Mersin’in Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'nda 30 Ağustos günü, aile büyüğü olan Ramazan Ağsar’ın cenazesi için namaz kılındı.

    Cenazeye katılan ve amca çocukları olduğu iddia edilen husumetli iki grup arasında bir anda tartışma çıktı.

    Tartışma çok geçmeden de kavgaya dönüştü.

    6 kişi yaralandı

    Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı.

    Yaralılar, ambulanslarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı.

    Mersin'de cenazede akrabaların kavgası kamerada VİDEO

    3 şüpheli tutuklandı

    Kavgaya karışan S.A., Ş.A., T.A., İ.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., Ş.A. ve T.A. tutuklandı.

    DHA’nın haberine göre İ.A. ve Y.A. ise adli kontrolle serbest kaldı.

    Mersin’deki cenazede akrabaların kavgası: 3 şüpheli tutuklandı #1

    Mersin’deki cenazede akrabaların kavgası: 3 şüpheli tutuklandı #2

    Mersin’deki cenazede akrabaların kavgası: 3 şüpheli tutuklandı #3


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