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Mersin’deki cenazede akrabaların kavgası: 3 şüpheli tutuklandı

Mersin’deki cenazede akrabaların kavgası: 3 şüpheli tutuklandı

Mezarlıkta husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı. Polisin müdahale ettiği kavga ile ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.