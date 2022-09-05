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- Mersin’deki cenazede akrabaların kavgası: 3 şüpheli tutuklandı
Mersin’deki cenazede akrabaların kavgası: 3 şüpheli tutuklandı
- 05.09.2022 - 12:33
- Güncelleme : 05.09.2022 - 13:00
Mersin’in Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'nda 30 Ağustos günü, aile büyüğü olan Ramazan Ağsar’ın cenazesi için namaz kılındı.
Cenazeye katılan ve amca çocukları olduğu iddia edilen husumetli iki grup arasında bir anda tartışma çıktı.
Tartışma çok geçmeden de kavgaya dönüştü.
6 kişi yaralandı
Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı.
Mersin'de cenazede akrabaların kavgası kamerada VİDEO
3 şüpheli tutuklandı
Kavgaya karışan S.A., Ş.A., T.A., İ.A. ve Y.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., Ş.A. ve T.A. tutuklandı.
DHA’nın haberine göre İ.A. ve Y.A. ise adli kontrolle serbest kaldı.