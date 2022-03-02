- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'deki cinayet şüphelileri yakalandı
Mersin'deki cinayet şüphelileri yakalandı
- DHA
- 02.03.2022 - 15:19
28 Şubat sabahı Mersin'in Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi 1338 Sokak'ta Sami Mert Pehlivan ile yolda yürürken karşılaştığı 2 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Pehlivan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı.
Pehlivan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Ekipler, Pehlivan'ı bıçaklayan kişinin H.M.B., yanındaki kişinin ise D.G. olduğunu tespit etti. D.G. olay yerinin yakınlarında, H.M.B. ise saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.