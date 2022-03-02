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    Mersin'deki cinayet şüphelileri yakalandı

    Sokak ortasında çıkan kavgada aralarında husumet bulunan Sami Mert Pehlivan'ı bıçaklayarak öldüren H.M.B. ile yanındaki arkadaşı D.G. yakalandı.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 15:19
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    Mersin'deki cinayet şüphelileri yakalandı

    28 Şubat sabahı Mersin'in Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi 1338 Sokak'ta Sami Mert Pehlivan ile yolda yürürken karşılaştığı 2 kişi arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Pehlivan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı.

    Pehlivan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Ekipler, Pehlivan'ı bıçaklayan kişinin H.M.B., yanındaki kişinin ise D.G. olduğunu tespit etti. D.G. olay yerinin yakınlarında, H.M.B. ise saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Mersin deki cinayet şüphelileri yakalandı #1

    Mersin deki cinayet şüphelileri yakalandı #2

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