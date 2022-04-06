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    Mersin'deki dolandırıcılar, iz belli etmemek için soğuk cüzdan kullandı

    Yasa dışı bahis kapsamında yapılan operasyonda, gözaltına alınan 6 kişinin, fark edilmemek amacıyla para transferini soğuk cüzdan yardımı ile yaptıkları öğrenildi.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 10:10
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    Mersin'deki dolandırıcılar, iz belli etmemek için soğuk cüzdan kullandı

    Mersin Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis kapsamında operasyon başlattı.

    Bazı şahısların işyeri ve ofis olarak kullanılan apartman dairesinde, internet üzerinden yurt dışından bağlantılı olduğu şahıslarla birlikte yasa dışı bahis oynattıklarını tespit eden ekipler, harekete geçti.

    Belirlenen adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, çete lideri olduğu iddia edilen İ.K. ile 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, çok sayıda banka kartları ve kripto para transferinde kullanılan bir adet soğuk cüzdan ele geçirildi.

    Mersin deki dolandırıcılar, iz belli etmemek için soğuk cüzdan kullandı #1

    PARAYI SOĞUK CÜZDANA AKTARDILAR

    Şüphelilerin cep telefonları ve bilgisayarlarla call center kurarak vatandaşlarla iletişime geçip yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yaptıkları, buradan gelen gelirin izini kaybettirmek amacıyla kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana aktardıkları belirlendi.

    6 KİŞİ EMNİYETTE

    Gözaltına alınan 6 kişi, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


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