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- Mersin'deki dolandırıcılar, iz belli etmemek için soğuk cüzdan kullandı
Mersin'deki dolandırıcılar, iz belli etmemek için soğuk cüzdan kullandı
- İHA
- 06.04.2022 - 10:10
Mersin Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı bahis kapsamında operasyon başlattı.
Bazı şahısların işyeri ve ofis olarak kullanılan apartman dairesinde, internet üzerinden yurt dışından bağlantılı olduğu şahıslarla birlikte yasa dışı bahis oynattıklarını tespit eden ekipler, harekete geçti.
Belirlenen adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, çete lideri olduğu iddia edilen İ.K. ile 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, çok sayıda banka kartları ve kripto para transferinde kullanılan bir adet soğuk cüzdan ele geçirildi.
PARAYI SOĞUK CÜZDANA AKTARDILAR
Şüphelilerin cep telefonları ve bilgisayarlarla call center kurarak vatandaşlarla iletişime geçip yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yaptıkları, buradan gelen gelirin izini kaybettirmek amacıyla kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana aktardıkları belirlendi.
6 KİŞİ EMNİYETTE
Gözaltına alınan 6 kişi, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.