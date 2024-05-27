Mersin'deki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu.

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DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsü, ismi henüz öğrenilemeyen şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp, karşı şeride geçti.

Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 DT 341 ile 01 ALU 521 plakalı otomobiller ve 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı.

10 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri

Kazada hayatını kaybedenlerin İpek Taraman (33), Serhat Taraman (35), Elif Taraman (3), Ozan Kılıç (29), Birsen Çiftsüren (52), Mehmet Kaplan (34), Sultan Acet (30), Taha Acet (41), Halit Şimşek (41) ve Ayla Çelik Teğmen olduğu belirlendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)