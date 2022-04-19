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- Mersin'deki gemiden çıkan kokaine ilişkin 1 tutuklama
Mersin'deki gemiden çıkan kokaine ilişkin 1 tutuklama
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 16:57
- Güncelleme : 19.04.2022 - 17:13
Yurt genelinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.
Mersin'de de ekipler, yük gemisi ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığına bilgiler üzerine harekete geçti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Ekvador'dan temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin’e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma soruşturmayı derinleştirdi
Bu kapsamda uyuşturucu maddeyi bulmak için soruşturmasını derinleştiren jandarma ekipleri, yük gemisini takibe aldı.
Geminin yurda giriş yaparak taşıdığı konteynerleri antrepo alanına indirmesi üzerine başsavcılık koordinesinde 16 Nisan'da operasyon yapıldı.
258 gram kokain ele geçirildi
Konteynerdeki aramada, muz kolileri içine gizlenen 258 kilogram kokain ele geçirildi. Kokaine el koyan ekipler, konteynerin bağlı bulunduğu firma yetkilisi 4 kişi hakkında soruşturma başlattı.
1 tutuklu
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3 'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.