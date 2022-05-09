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    Mersin'deki genç solist kazada can verdi

    Mut ilçesindeki kavşakta yaşanan kazada, araçta bulunan 19 yaşındaki solist yaşamını yitirdi.
    • 09.05.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 15:26
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    Mersin'deki genç solist kazada can verdi

    Mersin'deki bir müzik grubunun solisti olan 19 yaşındaki İzzet Öz, trafik kazasına kurban gitti.

    Mut ilçesi Atatürk Bulvarı bölgesinde ilerleyen M.S. idaresindeki 42 AJV 05 plakalı araç ile S.D. kontrolündeki 33 T 8011 plakalı taksi, kavşakta çarpıştı.

    1 ölü 3 yaralı

    Yaşanan kazada ticari araçta bulunan İzzet Öz hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

    Genç müzisyenin cenazesi, bugün Laal Paşa Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye Belediye Başkanı Volkan Şeker, Öz'ün ailesi ve yakınları ile arkadaşları katıldı.

    Genç solist son yolculuğuna uğurlandı

    İlçedeki bir müzik grubunun solisti olan Öz, kılınan cenaze namazının ardından Eski Mut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Mersin deki genç solist kazada can verdi #1

    Mersin deki genç solist kazada can verdi #2

    Mersin deki genç solist kazada can verdi #3


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