Mersin'deki kadın cinayetinin nedeni belli oldu Mersin'de iki kadını silahla vurduktan sonra intihar eden Çetin G.'nin ayrılığı kabullenmediği için cinayeti işlediği ortaya çıktı.

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinden korkunç bir haber ajanslara düştü.

36 yaşındaki Çetin G., tartışma yaşadığı iki kadının üzerine kurşun yağdırdı.

Kurşunlar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Saldırgan daha sonra başına kurşun sıkarak intihar etti.

Hayatını kaybeden 25 yaşındaki Feriye Gözüala'nın cenazesi bugün otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Tarsus'a götürüldü.

Tarsus Şehir Mezerlağı'nda kılınan cenaze namazın ardından Gözüala'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Çamlıyayla Fakılar'a götürüldü.

Öte yandan; yaralı H.G.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, intihar eden şahsın da bugün toprağa verileceği öğrenildi.

AYRILIK KARARINI KABULLENEMEDİ

İddiaya göre; Çetin G.'nin 3 yıl önce H.G. ile sevgili olduğu ancak H.G.'nin bir süre önce ayrılmak istediği öğrenildi.

Olay günü de Çetin G.'nin H.G. ile konuşmak için çalıştığı iş yerinin önüne geldiği, onu barışmaya ikna edemeyince tartışma çıktığı, Çetin G.'nin de tabancasını çıkartıp önce araya giren Gözüala'yı daha sonra da H.G.'yi vurduğu öne sürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)