Haberler



3. Sayfa



Mersin'deki kazada 10 kişinin ölümüne neden olan yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı

Mersin'deki kazada 10 kişinin ölümüne neden olan yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan yolcu otobüsünün gözaltına alınan şoförü A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.