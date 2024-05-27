Mersin'de ölümlü kaza..
Tarsus ilçesinde Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp, karşı şeride geçti.
Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 DT 341 ile 01 ALU 521 plakalı otomobiller ve 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı.
10 kişi hayatını kaybetti
Kaza yerinde 10 kişi yaşamını yitirirken, 39 kişi de yaralandı..
Şoför tutuklandı
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan otobüsü sürücüsü A.G., Tarsus Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, tüm detaylar da tek tek inceleniyor.
Otobüsün Diyarbakır'dan çıkışı kamerada
Bu kapsamda yolcu otobüsünün Diyarbakır Şehirlerarası Terminali’nden dün saat 10.40’ta çıkış görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 18 numaralı peronda otobüs yola çıkmadan önce, aşağıda bekleyen bazı kişiler araçtaki yakınlarına el sallıyor.
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