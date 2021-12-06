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Mersin'deki motosiklet yarışmasında kaza yaşandı
Tarsus ilçesinde izinsiz düzenlenen motosiklet yarışmasında kaza yapan sürücü, 30 metre sürüklendi.
- İHA
- 06.12.2021 - 11:57
- Güncelleme : 06.12.2021 - 12:43
Mersin’in Tarsus ilçesinde izinsiz düzenlenen motosiklet yarışmasında hız sınırları aşıldı.
Bilinçsizce başlatılan yarışta, bir sürücü feci şekilde kaza yaptı.
YAN YATAN MOTOSİKLET 30 METRE SÜRÜKLENDİ
Bölgede bulunan bir vatandaş tarafından kayda alınan kazada, motosiklet yan yatarak 30 metre sürüklendi.
Mersin'deki motosiklet yarışmasında kaza yaşandı VİDEO
KÜÇÜK SIYRIKLARLA ATLATTI
Motosiklette maddi hasar oluşurken, sürücü şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.