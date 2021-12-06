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    Mersin'deki motosiklet yarışmasında kaza yaşandı

    Tarsus ilçesinde izinsiz düzenlenen motosiklet yarışmasında kaza yapan sürücü, 30 metre sürüklendi.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 12:43
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    Mersin'deki motosiklet yarışmasında kaza yaşandı

    Mersin’in Tarsus ilçesinde izinsiz düzenlenen motosiklet yarışmasında hız sınırları aşıldı.

    Bilinçsizce başlatılan yarışta, bir sürücü feci şekilde kaza yaptı.

    YAN YATAN MOTOSİKLET 30 METRE SÜRÜKLENDİ

    Bölgede bulunan bir vatandaş tarafından kayda alınan kazada, motosiklet yan yatarak 30 metre sürüklendi.

    Mersin'deki motosiklet yarışmasında kaza yaşandı VİDEO

    Mersin deki motosiklet yarışmasında kaza yaşandı #1

    KÜÇÜK SIYRIKLARLA ATLATTI

    Motosiklette maddi hasar oluşurken, sürücü şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

    Mersin deki motosiklet yarışmasında kaza yaşandı #2

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