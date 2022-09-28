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    Mersin'deki terör saldırısıyle ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme

    Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin provokatif içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi tespit edildi.
    • 28.09.2022 - 01:07
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    Mersin'deki terör saldırısıyle ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

    22 hesap yöneticisi tespit edildi

    AA'nın aktardığına göre; ç​​​​alışmalar kapsamında, 26 Eylül'de Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, sosyal medya platformlarında halkın sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 22 hesap yöneticisinin tespit edildiği bildirildi.

    Haklarında işlem başlatıldı

    Açıklamada, provokatif içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 22 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

    Mersin deki terör saldırısıyle ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme #1


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