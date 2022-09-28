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- Mersin'deki terör saldırısıyle ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Mersin'deki terör saldırısıyle ilgili provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
- 28.09.2022 - 01:07
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
22 hesap yöneticisi tespit edildi
AA'nın aktardığına göre; çalışmalar kapsamında, 26 Eylül'de Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, sosyal medya platformlarında halkın sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 22 hesap yöneticisinin tespit edildiği bildirildi.
Haklarında işlem başlatıldı
Açıklamada, provokatif içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 22 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.