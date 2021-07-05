- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'deki tırdan 24 bin litre gümrük kaçağı motorin çıktı
Mersin'deki tırdan 24 bin litre gümrük kaçağı motorin çıktı
Tırın dorsesinde, polis ekiplerince 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.
- DHA
- 05.07.2021 - 17:08
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçıklıkla mücadelesi devam ediyor.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kacağı motorin getirileceği bilgisini aldı.
ŞÜPHELİ TIR DURDURULDU
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonunda merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı mevkisi D-400 kara yolunda tırı durdurdu.
GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI
A.G.’ye ait tırın dorsesinde yapılan aramada, 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.