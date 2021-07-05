Euro
10.2923
-0.06%
Dolar
8.6768
-0.03%
Altın
499.2
0.08%
Borsa
1.39
0.95%
Bitcoin
292.993
-3.90%
EXEN Coin
29.58
-1.33%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Mersin'deki tırdan 24 bin litre gümrük kaçağı motorin çıktı

    Tırın dorsesinde, polis ekiplerince 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'deki tırdan 24 bin litre gümrük kaçağı motorin çıktı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçıklıkla mücadelesi devam ediyor.

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kacağı motorin getirileceği bilgisini aldı.

    ŞÜPHELİ TIR DURDURULDU

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonunda merkez Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı mevkisi D-400 kara yolunda tırı durdurdu.

    GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

    A.G.’ye ait tırın dorsesinde yapılan aramada, 24 bin litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Mersin deki tırdan 24 bin litre gümrük kaçağı motorin çıktı #1

    Mersin deki tırdan 24 bin litre gümrük kaçağı motorin çıktı #2

    Mersin deki tırdan 24 bin litre gümrük kaçağı motorin çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir