Mersin'deki trafik kazaları KGYS kameralarında: Büyük bölümü yaralanma ve maddi hasarla sonuçlandı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları, kentteki kazaları kaydetti. Saniye saniye görüntülenen kazalarda, sürücülerin dikkatsizliği gözler önüne serildi.

İHA

Aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden binlerce kişi canından oluyor...

Türkiye'de trafik kazalarını azaltmaya yönelik tedbirler artırılmaya devam ediyor.

Ancak bu tedbirleri dikkate almayıp, kural ihali yapan bazı sürücüler, sonu kötü sonuçlanan kazalara davetiye çıkarıyor.

Mal ve can kayıpları yaşatan kazalar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyor.

2022'de bin 919 ölümlü kaza yaşandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan istatistiklerde, 2022 yılında 485 bin kaza meydana gelirken, ölümlü kaza sayısı ise bin 919 olarak kayıtlara geçti.

Bu kazalarda 2 bin 280 kişi hayatını kaybederken, 291 bin kişi de yaralandı. Aynı yıl maddi hasarlı kaza sayısı ise 288 bin 118 olarak gerçekleşti.

Mersin'de trafik kazaları KGYS kameralarında

Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlali ve alkollü araç kullanma gibi nedenlerden dolayı tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yıl boyunca birçok kaza meydana geldi.

Bu kazaların bazıları ise KGYS kameralarına yansıdı. Görüntülerde daha çok sürücü hataları ön plana çıktı.

Büyük bölümü maddi hasarla sonuçlandı

Özellikle ışık ihlali yapan sürücülerin yol açtığı kazalar ise yürekleri ağza getirdi. Görüntülere yansıyan kazaların büyük bölümü yaralanma ya da maddi hasarla sonuçlandı.

Emniyet yetkilileri, özellikle şehir içinde sürücülerin aşırı hız yapmamalarını ve kesinlikle emniyet kemeri takmalarını istedi.