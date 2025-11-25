Mersin’deki uyuşturucu operasyonunda 223 kilogram skunk maddesi ele geçirildi

- Mersin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 223 kilogram skunk ele geçirildi.
- Polis ekipleri, yurt dışından gelen bir TIR'ı durdurdu, 1 kişi gözaltına alındı.
- Şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Mersin'de uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ülkeye gelen bir tırı durdurdu.
223 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ
Tırda yapılan aramada 325 paket halinde 223 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
TUTUKLAMA
Uyuşturucuyu yurda getirdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.