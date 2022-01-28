Mersin'deki yangında balkonda mahsur kalan adam kurtarıldı

Erdemli ilçesinde binada çıkan yangında evde bulunan adam balkona çıkınca mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ise merdiven yardımıyla adamı kurtarırken yangın kısa sürede söndürüldü.

Mersin Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 katlı Ali-İbrahim Uğuz apartmanının 1'inci katında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Evde bulunan Lokman Uğuz ise çıktığı balkonda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

MERDİVEN YARDIMIYLA KURTARILDI

Uğuz merdiven yardımıyla balkondan kurtarılırken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada dışarıda olan ev sahibi Zübeyde Uğuz da olay yerine geldi.

YANGININ ÇIKIŞ İHTİMALİ: SOBA DEVRİLMESİ

Elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

























