İHA

Yaz sıcaklarıyla böceklerde de artış görüldü.

Özellikle kırsal bölgelerinde sinek ve böceklere karşı ilaçlamalar artırılıyor.

Mersin'de bir yolculuk ise böceklerden dolayı çileye döndü.

Mersin’den İstanbul’a seferlerini gerçekleştiren bir otobüste yüzlerce tahtakurusunun olduğunun anlaşılmasıyla birlikte panik yaşandı.

Tahtakurularının yolcuların koltuklarında yoğun bir şekilde bulunmasından şikayet eden yolcular, şikayetlerini ilettikleri firmadan olumlu bir dönüş alamadı.

İstediğini elde edemeyen 45 yolcu, yaklaşık 13 saat boyunca ayakta yolculuk yaparak İstanbul’a ulaşmayı başardı.

Paniğe neden olan görüntüler yolcuların kamerası tarafından kaydedildi.

Yolcu Hazım Erdem, otobüste yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ben bugün Adana’dan saat 10.30’da otobüse bindim. Seyahat ederken arkadaşımızın omzunda tahtakurusu olduğunu fark ettik. Belki iki tane vardır diye olayı fazla büyütmek istemedik.



İlerleyen saatlerde kendi üstümüzde de gördük. Biraz daha baktığımızda tüm koltukların arasından tahtakurusu çıkmaya başladı. Biz otobüs şoförünü uyardık ve şirketi aradık.



Nereye haber verdiysek kimse yardımcı olmadı. Bunun sonucunda biz Aksaray’dan İstanbul’a kadar 45 yolcu ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldık.



Bütün vücudumuzu ısırdılar. Esenler’de bizi bir arkadaş karşıladı, dün ilaçlama yaptığını söyledi. Ancak tahtakuruları bir günlük değildi. Araç, çok kötü haldeydi.