Mersin'e gelen tır sürücülerini soyan motosikletli hırsızlar yakalandı Çaldıkları motosikletle kente nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yaptıkları belirlenin 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mersin'e nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şikayet üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tırlardaki hırsızlık olayının kask ve maske takan motosikletli 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

2 şüpheki yakalandı

Elde edilen bilgiler doğrultusunda kente nakliye için gelen tırların park ettiği bölgelerde önlem alan ekipler, H.B. ve E.Ö adlı motosikletli 2 şüpheliyi, son işlerinde bir tırdan hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınarak götürüldükleri emniyet müdürlüğünde sorgulanan 2 şüphelinin, 7 ayrı tırdan hırsızlık yaptıkları belirlenirken, hırsızlık olayında kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı. Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, şüphelilerin daha önce gerçekleştirdikleri tırdan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, son işlerinde ise girdikleri tırdan hırsızlık yaptıkları sırada polis ekiplerince fark edilerek kovalanması da görüntülerde yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)