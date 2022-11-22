Abdullah Kızıl’a ait ağıla giren 3 sokak köpeği, 2 keçiyi telef ederken 2’sini de yaraladı. Kızıl’ı karşılarında gören köpekler, ağıldan kaçtı.

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Barabanlı Mahallesi’ndeki bir ağıldaki tel örgüleri aşan 3 sokak köpeği, Abdullah Kızıl’a ait 4’ü gebe 5 keçinin bazılarını boğdu, bazılarını da parçaladı.

Hayvanlardan 2’si ölürken, 2’si yaralı bulundu. Abdullah Kızıl ve eşi Ayşe Kızıl’ın hayvanlara yem vermek için geldiği sırada başıboş köpekler tel örgüleri aşıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri telef olan keçilerinin çukur açıp gömüleceğini bildirdi.

“Şu an zararım 10 bin lira civarında”

İHA’nın haberine göre; hayvanları telef olan Abdullah Kızıl,"5 tane damızlık hayvanımız var idi 4 tanesi bu halde biri kayıp. Buraya hayvanlara bakmaya geldiğimizde 3 tane sokak köpeği içindeydi. 4 tanesi gebeydi biri de teke zaten. Şu an zararım 10 bin lira civarında. Mersin Büyükşehir Mut ilçe koordinasyon şubesine vardım biz ilgilenmiyoruz dediler. Kayıp hayvanımı arıyorum bulamadım.” dedi.

Mersin’in sokak köpekleri ağıldaki keçileri telef etti ViDEO

“Seve okşaya akşam yem verdim sabah geldim bu haldeydi”

Ayşe Kızıl ise, “Keçilere yem verecektim sabah 9 gibi geldiğimde ağılda 3 tane köpek yatıyordu içerisinde. Beni görünce kaçtılar. 5 keçiydi biri kayıp 4’ü bu halde. Seve okşaya seve okşaya akşam yem verdim sabah geldim bu haldeydi hayvanlarım.” diye konuştu.