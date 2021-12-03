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    Meteoroloji, fırtına uyarısı yaptı

    Tahminlere göre bazı bölgelerde etkili yağış bekleniyor. Yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.
    • AA
    • 03.12.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 15:10
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    Meteoroloji, fırtına uyarısı yaptı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtına ve kuvvetli yağışın görülmesinin beklendiği bölgeleri açıkladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Kuzey Ege'de fırtına, Trakya ile Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

    ETKİLİ FIRTINA UYARISI

    Açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, zamanla güneybatıdan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına olacağı uyarısı yapıldı.

    GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

    Bu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren de Kırklareli çevrelerinde etkili olacağı belirtildi.

    Meteoroloji, fırtına uyarısı yaptı #1

    SEL VE SU BASKINI YAŞANABİLİR

    Denizli ve Uşak çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların, pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

    Açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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