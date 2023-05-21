Meteoroloji İzmir için sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, İzmir'de yarın gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı.

DHA

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir'de yarın gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı.

Su baskınlarına karşı uyarı

Yapılan açıklamada, "Bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; İzmir'in Çeşme Yarımadası dışında kalan ilçeleri (Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Karşıyaka, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Tire ve Torbalı) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.