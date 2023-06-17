Meteoroloji İzmir'i uyardı: Sağanak geliyor İzmir genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü, kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DHA

Türkiye yaz aylarında da yağmurlu havanın etkisi altında.

İç Anadolu ve çevresinde etkili olan yağmurun yarın batı illerinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den İzmir için uyarı geldi.

Sağanak için tedbirli olun uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İzmir il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yarın 09.00'da başlayacağı ve gece saatlerine kadar yerel kuvvette (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olası muhtemel riskler nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istendi.