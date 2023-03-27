Meteoroloji uyardı! Elazığ’da sağanak yağmur başladı! Cadde ve sokaklar göle döndü Kentte dün geceden itibaren devam eden şiddetli yağış, ana erterlerde su baskınlarına neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.

İHA

Depremin vurduğu illerde yağmurla mücadele sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli afetten etkilenen Elazığ, bir kez daha sele teslim oldu.

Dün etkili olan ve hala etkisini sürdüren sağanak yağmur sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Cadde ve sokakları su bastı

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı caddelerde su baskını meydana geldi.

Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Akçakiraz beldedeki 10 mahallede ekili tarım arazileri, çiftlikler, ahırlar sular altında kalırken, bazı evler ile bir okulu su bastı.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi: