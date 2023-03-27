Meteoroloji uyardı! Elazığ’da sağanak yağmur başladı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Depremin vurduğu illerde yağmurla mücadele sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli afetten etkilenen Elazığ, bir kez daha sele teslim oldu.
Dün etkili olan ve hala etkisini sürdüren sağanak yağmur sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Cadde ve sokakları su bastı
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı caddelerde su baskını meydana geldi.
Caddelerde suların yükselmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Akçakiraz beldedeki 10 mahallede ekili tarım arazileri, çiftlikler, ahırlar sular altında kalırken, bazı evler ile bir okulu su bastı.
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.