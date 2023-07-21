Metris Cezaevi’nin önünde dayak yedi Bir minibüs sürücüsü, aracı içinde bir grup tarafından darbedildi. Metris Cezaevi’nin önünde yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Dün öğle saatleriydi. İstanbul’un Esenler ilçesindeki Metris Cezaevi’nin önünde olanlar oldu. Minibüs şoförü ile bir grup arasında tartışma çıktı. Minibüsün içinde dövdüler Tartışma, sonucu minibüsün yanına giden grup, şoförü araç içinde darbetmeye başladı. Gruptakiler, aracın her iki kapısını da açarak şoföre saldırdı. Arbede nedeniyle bölgede oluşan trafik oluştu. Nedeni bilinmiyor Sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi. Bilinmeyen bir nedenle yaşanan şiddet, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.