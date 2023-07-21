DHA
Dün öğle saatleriydi.
İstanbul’un Esenler ilçesindeki Metris Cezaevi’nin önünde olanlar oldu.
Minibüs şoförü ile bir grup arasında tartışma çıktı.
Minibüsün içinde dövdüler
Tartışma, sonucu minibüsün yanına giden grup, şoförü araç içinde darbetmeye başladı.
Gruptakiler, aracın her iki kapısını da açarak şoföre saldırdı.
Arbede nedeniyle bölgede oluşan trafik oluştu.
Nedeni bilinmiyor
Sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi.
Bilinmeyen bir nedenle yaşanan şiddet, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.