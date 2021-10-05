Metrobüste başka bir yolcunun düşürdüğü cep telefonunu çaldı

Metrobüste başka bir yolcunun düşürdüğü cep telefonunu çaldı

İnen bir yolcunun düşürdüğü telefonu çalan hırsız yakalanırken, o anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul Ataköy’de metrobüs ile yolculuk eden U.İ. isimli bir şahıs, indiği sırada cep telefonunu oturduğu koltuğa düşürdü.

O esnada koltuğa oturan başka biri de telefonu aldı.

İhbar üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayı A.R. (25) isimli yabancı uyruklu şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti.

SERBEST KALDI

Şüpheli, Küçükçekmece’de yakalanarak gözaltına alındı.

Dün adli makamlara sevk edilen telefon hırsızı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Metrobüste başka bir yolcunun düşürdüğü cep telefonunu çaldı ViDEO