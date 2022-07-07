Metrobüsteki kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalanan şahsa, diğer yolcular müdahale etti. Metrobüsteki tartışma anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’da, Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyreden metrobüste dün saat 22.00 sıralarında erkek bir yolcunun kadın yolcunun fotoğrafını çektiği farkedilince ortalık karıştı.

Durumu fark eden kadının bağırması üzerine diğer yolcular da “Kadının bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?” diyerek şahsın üzerine yürüdü.

“Tamam sileceğim”

Fotoğraf çeken şahıs, “Bakın beni dinleyin. Tamam sileceğim.” diyerek savunma yapmaya çalıştı.

Metrobüste, kadın yolcunun fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı VİDEO



Bekçilere teslim edildi

DHA’nın haberine göre; şahıs, Avcışar’daki Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında metrobüsten indirilip bekçilere teslim edildi.

Şüpheliye meniyette özel hayatı ihlal suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Fotoğrafları çekilen kadın ve bir yolcu da tanık olarak ifade verdi.