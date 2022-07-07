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    Metrobüste, kadın yolcunun fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı

    Metrobüsteki kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalanan şahsa, diğer yolcular müdahale etti. Metrobüsteki tartışma anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 07.07.2022 - 12:25
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    Metrobüste, kadın yolcunun fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı

    İstanbul’da, Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyreden metrobüste dün saat 22.00 sıralarında erkek bir yolcunun kadın yolcunun fotoğrafını çektiği farkedilince ortalık karıştı.

    Durumu fark eden kadının bağırması üzerine diğer yolcular da “Kadının bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?” diyerek şahsın üzerine yürüdü.

    “Tamam sileceğim”

    Fotoğraf çeken şahıs, “Bakın beni dinleyin. Tamam sileceğim.” diyerek savunma yapmaya çalıştı.

    Metrobüste, kadın yolcunun fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı VİDEO

    Bekçilere teslim edildi

    DHA’nın haberine göre; şahıs, Avcışar’daki Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında metrobüsten indirilip bekçilere teslim edildi.

    Şüpheliye meniyette özel hayatı ihlal suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Fotoğrafları çekilen kadın ve bir yolcu da tanık olarak ifade verdi.

    Metrobüste, kadın yolcunun fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı #1

    Metrobüste, kadın yolcunun fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı #2


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