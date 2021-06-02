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Metrobüste tekmeli yumruklu kavga
İki yolcu arasındaki tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 02.06.2021 - 12:09
- Güncelleme : 02.06.2021 - 12:28
İstanbul’un Üsküdar ilçesi Buhraniye metrobüs durağında yolcular arasında kavga çıktı.
İki kişi arasında başlayan tartışma, metrobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların da olaya karışmasıyla tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Olayın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı sağa çekti. Bu kez kavga yola sıçradı.
Yumrukların havada uçuştuğu kavga an,ı bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar’da metrobüste kavga VİDEO