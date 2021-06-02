Haberler

3. Sayfa Haberleri

Metrobüste tekmeli yumruklu kavga

Metrobüste tekmeli yumruklu kavga

İki yolcu arasındaki tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.