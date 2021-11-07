MHP’li İlknur Fidan’a eski eşinden şiddet

MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi İlknur Fidan, şiddet gördüğünü belirterek eski eşinden şikayetçi oldu. Eski eşinin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Fidan, koruyucu tedbir talebinde bulundu.

Antalya'da turizm sektöründe çalışan, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve 2 çocuk annesi İlknur Fidan (52), cuma günü saat 09.00 sıralarında aracı ile giderken eski eşi avukat H.H.K.'nin yaşadığı evin önünde arkadaşını görünce durdu.

Bu sırada evinin penceresinden Fidan'ı gören H.H.K., aşağıya inip eski eşine saldırdı.

“SENİ YAŞATMAYACAĞIM”

Korkuyla aracına binen Fidan, kapıyı kilitleyemeyince darbedildi. H.H.K. tarafından 'Seni mahvedeceğim, bu sokaklarda dolaştırmayacağım, Antalya'da seni yaşatmayacağım' diyerek tehdit edilen Fidan, saldırıdan sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

DARP RAPORUNU DİLEKÇEYE EKLEDİ

H.H.K. ile ilgili kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlamasında bulunan Fidan, ayrıca önleyici ve koruyucu tedbir kararı da istedi.

Fidan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporunu da şikayet dilekçesine ekledi.