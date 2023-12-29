Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi yakınlarında bulunan Yılan Adası'nda bir evde yangın çıktı.
Meydana gelen yangında prefabrik ev alev alev yanarken, kimsenin bulunmadığı bölgeden yükselen alevlere ve patlama sesine uyanan bazı vatandaşlar, tekneyle yangın bölgesine gidip yardımcı olmaya çalıştı.
Ancak alevlerin tamamen sardığı prefabrik ev kısa sürede küle döndü.
Ev sahibinin çaresizliği kamerada
Evde yalnız başına yaşadığı belirtilen ve denizden kovayla alevlerin üzerine su atarak yangını söndürmeye çalışan ev sahibinin çaresizliği kameralara yansıdı.
Odun sobası yangına neden oldu
Prefabrik evin büyük bir bölümünün plastik malzemeden olması nedeniyle ev, kısa sürede tamamen yandı.
Yangının evde ısınma amaçlı kullanılan odun sobasından kaynaklandığı öğrenilirken yangın, çevredeki arazilere ve denizde bağlı olan kayık ve teknelere sıçramadan söndürüldü.
112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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