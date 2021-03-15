Milas'ta kafasına dal düşen bahçıvan öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, budama yapan arkadaşının kestiği dal kafasına düşen bahçıvan Hüseyin Kavdır yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki otelin bahçesinde meydana gelen olayda, bahçıvan olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası 66 yaşındaki Hüseyin Kaydır, arkadaşı Osman Ç. ile otelin bahçesindeki okaliptüs ağaçlarını budamaya başladı.

Budama sırasında Osman Ç.’nin kestiği dal, Hüseyin Kaydır’ın başına düştü. Başına aldığı darbe ile Kaydır ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaydır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, birlikte budama yapan Osman Ç’yi gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaydır'ın cesedi, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Osman Ç. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.