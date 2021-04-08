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- Milas'ta lüks cip karşı şeride geçti: 3 yaralı
Milas'ta lüks cip karşı şeride geçti: 3 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen lüks cip, tır ve otomobillere çarparak durabildi.
- İHA
- 08.04.2021 - 12:21
- Güncelleme : 08.04.2021 - 12:59
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Milas’a doğru seyreden lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Milas Şehir Mezarlığı önünde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
3 KİŞİ YARALANDI
Cip, karşı şeritte seyreden tır ve otomobillere çarparak durabildi. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Milas-Bodrum karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.