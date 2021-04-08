Milas'ta lüks cip karşı şeride geçti: 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen lüks cip, tır ve otomobillere çarparak durabildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Milas’a doğru seyreden lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Milas Şehir Mezarlığı önünde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

3 KİŞİ YARALANDI

Cip, karşı şeritte seyreden tır ve otomobillere çarparak durabildi. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Milas-Bodrum karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.