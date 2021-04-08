Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
480.001
1.33%
EXEN Coin
23.30
1.08%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Milas'ta lüks cip karşı şeride geçti: 3 yaralı

    Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen lüks cip, tır ve otomobillere çarparak durabildi.
    • İHA
    • 08.04.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 12:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milas'ta lüks cip karşı şeride geçti: 3 yaralı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinden Milas’a doğru seyreden lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Milas Şehir Mezarlığı önünde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Cip, karşı şeritte seyreden tır ve otomobillere çarparak durabildi. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

    Milas ta lüks cip karşı şeride geçti: 3 yaralı #1

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Milas-Bodrum karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Milas ta lüks cip karşı şeride geçti: 3 yaralı #2

    Milas ta lüks cip karşı şeride geçti: 3 yaralı #3

    Milas ta lüks cip karşı şeride geçti: 3 yaralı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir