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    Milli karateciyi bıçaklayan 2 kişi adliyede

    20 yaşındaki milli karateci Umut Eren Gündoğ'un bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
    • 27.12.2022 - 14:31
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    Milli karateciyi bıçaklayan 2 kişi adliyede

    İzmit'te bir turnuvaya katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli karateci Umut Eren Gündoğ, dün akşam Hürriyet Caddesi’nde yürürken bir kişi tarafından sırtından ve kalçasından bıçaklandı.

    Gündoğ'u börekçiden çaldığı bıçak ile yaraladıktan sonra kaçan Enes Can A. ile yanındaki E.A., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

    Bıçakla saldırdılar

    Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde Gündoğ ve arkadaşlarının olaydan yaklaşık yarım saat önce çıkan kavgada kendilerini dövdüğünü, sonrasında tekrar karşılaştıklarında sinirlenerek bıçakla saldırdıklarını söyledikleri öğrenildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Tedavisi sürüyor

    Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra ameliyata alınan milli karateci Umut Eren Gündoğ'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Gündoğ'un, ilerleyen saatlerde servise alınması bekleniyor.

    Milli karateciyi bıçaklayan 2 kişi adliyede #1

    Milli karateciyi bıçaklayan 2 kişi adliyede #2

    Milli karateciyi bıçaklayan 2 kişi adliyede #3


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