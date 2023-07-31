Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medyadan tehdit: İntikam almadan bana ölüm yok

DHA

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde tarihe geçti.

2023 FIVB Milletler Ligi’nin final karşılaşmasında Çin’i 3-1 yenen milli takım, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları, şampiyonluk sevinci yaşadığı günlerde oyuncu Hande Baladın korkunç bir olay yaşadı.

Baladın'a, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımına ve sponsor firmaya yönelik Instagram kullanıcısı Mustafa N. sosyal medya üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı.

Şüphelinin şirket binasına zorla girmeye çalıştığı öne sürüldü.

Mustafa N., aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerde bulundu.

Hande Baladın'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim. Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine. Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı.



Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok.