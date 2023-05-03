Milyon dolarlık dolandırıcılık soruşturması: Ek ifade verdiler Bir banka şubesinde "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu kişileri dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın bir kez daha adliyeye giderek, ek ifade verdikleri öğrenildi.

DHA

Futbol dünyası, milyon dolarlık dolandırıcılık olayı ile çalkalanıyor…

İstanbul Levent'teki özel bir bankada müdür olan Seçil E., bankanın müşterisi olan aralarında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi aradı.

'Gizli fon' diyerek kandırdı

Seçil E., bankanın 'gizli fon' verdiğini ve para vermeleri halinde bu fona yatırıp yüksek kâr elde edebileceklerini söyledi.

Kadına güvenen kişiler teklifi değerlendirip, sözde 'gizli fon'a yatırması için şüpheliye elden yüksek miktarlarda para verdi.

Bir süre kâr dağıtır gibi para dağıtan Seçil E., böylelikle güven kazandı ve başka isimlere de ulaştı.

55 milyon dolar topladı

Piyasadan yaklaşık 55 milyon dolar toplayan Seçil E., para ödeyemeyince bazı kişiler savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Seçil E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seçil E., 11 Nisan günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Çıkmaza girdim hakim bey'

Seçil E. ifadesinde, borsada para kaybettiğini, aldığı hisselerin de batması üzerine girdiği çıkmazdan kurtulmak için müşterileri arasında kâr vaadiyle fon sistemine girdiğini söyledi.

Mağdurların, şikayetçilerin anlatımıyla genişletilen soruşturma kapsamında paraları yurt dışına taşıdığı iddia edilen 5 şüpheliden 3’ü daha tutuklandı.

Ek ifade verdiler

Soruşturma devam ederken olayın mağdurları arasında bulunan ve daha önce ifade veren Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera, bugün de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısına çıkan Terim, Belözoğlu ve Muslera'nın ek ifade verip, delillerini sunduktan sonra adliyeden ayrıldıkları öğrenildi.

Ünlü isimlerin gazetecilerin görüntü almaması için acil çıkış kapısından çıkarıldıkları belirtildi.