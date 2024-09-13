Milyonlarca lira ceza kesilmişti: 2 firma çevreyi kirletmeye devam ediyor Beyaz et sektörünün devleri Beypiliç ve Erpiliç firmaları, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle kesilen milyonlarca lira cezalara rağmen yine durmadı. Çevreyi kirletmekten bir türlü vazgeçmeyen bu iki firmaya son olarak toplamda 1 milyon 393 bin 755 lira ceza kesildi.

İHA

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç ve Erpiliç firmaları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarından çıkamadı.

Zehirli atıklarını, kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları için milyonlarca ceza yiyen firmalar, dereyi kirletmekten yılmadı.

HEM HAVAYI HEM SUYU KİRLETMEKTEN CEZA YEDİLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan son denetim neticesinde 2 firmaya toplamda 1 milyon 393 bin 755 lira ceza kesildi.

Erpiliç firmasının kesimhane tesisine yapılan koku ölçümü testinde değerlerin kötü çıkmasında dolayı 38 bin lira ve arıtmasından geçirdikleri suyun numunelerinde yeterli değerleri sağlamadıkları gereğiyle 464 bin 580 lira para cezası kesildi.

ALDIRIŞ ETMEDİLER

Beypiliç firmasının dereye atık sularını deşarj ettiği hattın çıkışına ekipler tarafından 24 saat atıksu izleme sistemi (SAİS) takılarak mühürlendi. Beypiliç'in boşalttığı su SAİS sayesinde anlık olarak takip edilmeye başlandı.

Sisteme aldırış etmeyen Beypiliç firması, (SAİS) tarafından atıksuların yeterince arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Çevreyi kirletmek suçundan firmaya 929 bin 170 lira ceza kesildi.

Kuluçka tesislerinin atıksularından da numune alan ekipler, suyun değerini laboratuvar ortamında inceledi. Olumsuz değerlere sahip olan firmaya ayrıca 464 bin 585 lira daha cezai işlem uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)