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    Misafirhane dolabında uyuşturucu maddesi unuttular

    Manavgat ilçesinde bir işletmeye çalışmak için başvuran iki kişinin konakladıkları yerde uyuşturucu aparatları tespit edildi.
    • 22.09.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 12:01
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    Misafirhane dolabında uyuşturucu maddesi unuttular

    Antalya’ya işletmede geçici süre çalışmak için gelen 2 kişinin kaldıkları misafirhanenin dolabında, esrar maddesi ele geçirildi.

    Bir süre çalıştılar sonra işten ayrıldılar

    Edinilen bilgilere göre, Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi’nde bulunan bir işletmeye M.K. ve A.D. geçici süreliğine çalışmak için geldi. İşletmenin misafirhanesinde konaklayan şüpheli şahıslar, bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldı.

    Misafirhane dolabında uyuşturucu maddesi unuttular #1

    Kaldıkları yerde uyuşturucu aparatlarını unuttular

    İşletme güvenliği tarafından kontrol edilen boş misafirhanede, uyuşturucu madde içmek için kullanılan çeşitli aparatlar tespit edildi. Görevliler, durumu anında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

    İHA'nın haberine göre, işletmede inceleme yapan jandarma ekipleri, kaldıkları odada ve dolap içerisinde 90 gram skunk esrar maddesi ve uyuşturucu içmede kullanılan birçok aparat ele geçirdi.


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