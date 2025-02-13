Mısır açıklarında ABD uçak gemisi ile yük gemisi çarpıştı

İHA

Mısır’ın Port Said kenti yakınlarında, ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman uçak gemisi ile Beşiktaş-M adlı yük gemisi çarpıştı.

SU BASKINI YA DA YARALANAN YOK

Olayla ilgili açıklama yapan ABD Donanması, çarpışmanın uçak gemisine herhangi bir zarar vermediğini, su baskını veya yaralanma yaşanmadığını belirtti.

Ayrıca, itici güç sistemlerinin etkilenmediği ve geminin güvenli bir şekilde seyrine devam ettiği vurgulandı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

USS Harry S. Truman, Yemen’de İran destekli Husiler tarafından ticari ve askeri gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları önleme misyonu kapsamında Aralık 2024’ten bu yana Kızıldeniz’de görev yapıyordu.